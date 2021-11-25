Александр Васильев: «Почему Дима Билан проигрывает Моргенштерну и Милохину»

Дима Билан, вернувшийся в этом сезоне в кресло наставника проекта «Голос», в декабре отметит свое. Александр Васильев Андрей Федечко Дима Билан, вернувшийся в этом сезоне в кресло наставника проекта «Голос», в декабре отметит свое сорокалетие.