7дней.ru

105 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Молодец ЛОЗА. Побольше бы таких исков к 1-му!Юрий Лоза отсудил...
  • Inna Kuznetsov
    И этот эталон пошлости, наглости и вульгарности смеет что-то произносить в адрес умницы Васильевой!«Нагло и неумно»:...
  • Елизавета Ледовская (Гинкевич)
    Такая   актриса  необыкновенная , женщина необыкновенная ! Помню , как  она корябала  машину  соседа , всё показали  ...«Нечего сказать»:...

Александр Васильев: «Почему Дима Билан проигрывает Моргенштерну и Милохину»

Александр Васильев: «Почему Дима Билан проигрывает Моргенштерну и Милохину»

Дима Билан, вернувшийся в этом сезоне в кресло наставника проекта «Голос», в декабре отметит свое. Александр Васильев Андрей Федечко Дима Билан, вернувшийся в этом сезоне в кресло наставника проекта «Голос», в декабре отметит свое сорокалетие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх