Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников в Киеве

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил, что ударом по Киеву были уничтожены цех сборки беспилотных летательных аппаратов и два ангара, в которых ремонтировались самолеты, а также конструкторское бюро.