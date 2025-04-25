Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников в Киеве

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил, что ударом по Киеву были уничтожены цех сборки беспилотных летательных аппаратов и два ангара, в которых ремонтировались самолеты, а также конструкторское бюро.
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