Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников в Киеве

Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников в Киеве

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил, что ударом по Киеву были уничтожены цех сборки беспилотных летательных аппаратов и два ангара, в которых ремонтировались самолеты, а также конструкторское бюро.

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Комментарии
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Misha Glusch
можно и интенсивней
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20 час.
Валерий Евстафьев
Перейдут в метро.
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18 час.
Юрий Золотарев
ДАВИТЬ бандеросволочей на ВСЕХ уровнях!! НЕлюдям не место на нашей Планете!
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12 час.
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