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    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

В воскресенье по Петрозаводску проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль»

Маршрут традиционно включает 23 остановки В воскресенье, 15 января, в Петрозаводске с 9.25 до 19.35 «Сбормобиль» и «Металлмобиль» вновь выйдут на свой привычный маршрут, в котором традиционно запланировано 23 остановки в разных районах города.

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