В воскресенье по Петрозаводску проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль»

Маршрут традиционно включает 23 остановки В воскресенье, 15 января, в Петрозаводске с 9.25 до 19.35 «Сбормобиль» и «Металлмобиль» вновь выйдут на свой привычный маршрут, в котором традиционно запланировано 23 остановки в разных районах города.