В Windows 11 24H2 появилась файловая система ReFS — в ней гигабайты файлов копируются за миллисекундыОбновление Windows 11 2024 Update (24H2) впервые привнесло в потребительскую ОС поддержку файловой системы ReFS (Resilient File System) и функцию блочного клонирования файлов Block Cloning, которая значительно ускоряет операции копирования.