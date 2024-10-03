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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Windows 11 24H2 появилась файловая система ReFS — в ней гигабайты файлов копируются...

В Windows 11 24H2 появилась файловая система ReFS — в ней гигабайты файлов копируются...

В Windows 11 24H2 появилась файловая система ReFS — в ней гигабайты файлов копируются за миллисекундыОбновление Windows 11 2024 Update (24H2) впервые привнесло в потребительскую ОС поддержку файловой системы ReFS (Resilient File System) и функцию блочного клонирования файлов Block Cloning, которая значительно ускоряет операции копирования.

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