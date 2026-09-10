Айсен Николаев предложит наградить якутянина-героя Дениса Кинкалака

Глава Якутии Айсен Николаев инициирует награждение Дениса Кинкалака, погибшего героически, спасая ребенка от утопления во Владивостоке 31 августа.
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