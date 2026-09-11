Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, республиканка от Флориды, публично подтвердила то, что в нынешней политической атмосфере Вашингтона звучит почти как признание: она регулярно обедает с послом России в США Александром Дарчиевым и называет его своим хорошим другом.
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