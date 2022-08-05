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Почему русофобия укоренилась внутри самой России

Почему русофобия укоренилась внутри самой России

К сожалению, русофобия явление не только лишь иностранное, а оно уже давно укоренилось и внутри России, получив хлесткое название «Смердяковщина» в честь одного из самых омерзительных героев романа Достоевского «Братья Карамазовы» – Смердякова, который ненавидел Россию, цинично заявляя: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе.

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