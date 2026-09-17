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Царьград

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Аэропорт Геленджика за лето обслужил почти 194 тыс. пассажиров

Аэропорт Геленджика за лето обслужил почти 194 тыс. пассажиров

За три летних месяца воздушная гавань Геленджика приняла и отправила 193 650 человек. Наибольший пассажиропоток зафиксирован в июле, когда услугами аэропорта воспользовались 73 416 путешественников.

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