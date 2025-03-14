Минкоммерции КНР: ЗСТ обеспечили надежную поддержку для развития предприятий с участием иноинвестиций в Китае

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- В последние годы Китай предпринял ряд новаторских мер по реформам и открытости в пилотных зонах свободной торговли /ЗСТ/, приложил активные усилия для создания первоклассной интернационализированной бизнес-среды, обеспечивающей соблюдение рыночных принципов и принципа верховенства закона, а также обеспечил надежную поддержку для развития предприятий с участием иностранных инвестиций в Китае, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь в четверг.