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Свежие комментарии

СКА сыграет с «Куньлунем» в специальной «армейской» форме в честь Дня защитника Отечества

Это уже вторая игра команды в специальном комплекте. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что заключительную встречу регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» команда проведёт в специальном «армейском» комплекте формы, который посвящён Дню защитнику Отечества.

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