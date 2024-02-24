СКА сыграет с «Куньлунем» в специальной «армейской» форме в честь Дня защитника Отечества

Это уже вторая игра команды в специальном комплекте. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что заключительную встречу регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» команда проведёт в специальном «армейском» комплекте формы, который посвящён Дню защитнику Отечества.