«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

Крымский кинодокументалист Константин Ковригин в авторской колонке для «ПолитНавигатора» делится впечатлениями от посещения Геническа – самого близкого к полуострову города Херсонской области, теперь тоже вернувшегося в состав России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "ТРЕБУЕМ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ": ПОХОРОНЫ ВТОРОКЛАССНИЦЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В МИТИНГ
- «Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывался на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица» - Рамзан Кадыров
- Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек
Свежие комментарии