Трамп заявил об отмене нескольких указов Байдена после инаугурации

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями действующего главы государства Джо Байдена, которые, по его мнению, усложняют процесс передачи власти.
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