Итоги праймериз: кто пойдёт на выборы в Гордуму Ижевска от партии «Единая Россия»

Ижевск. Удмуртия. Праймериз политической партии «Единая Россия» завершились. На сайте предварительного голосования опубликовали имена тех, кто пойдёт на выборы в сентябре 2025 года в единый день голосования, 14 сентября.
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