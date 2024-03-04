В Новосибирской области стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Как подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов, этот год особенный – голосование стартует раньше обычного – в середине марта начнут работу волонтёры, которые раздадут гражданам листовки о голосовании за объекты благоустройства, ответят на вопросы, связанные с голосованием.