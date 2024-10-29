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На Алтае мошенник несколько раз сходил в сауну за счет обманутой на 2 млн руб. жертвы

На Алтае мошенник несколько раз сходил в сауну за счет обманутой на 2 млн руб. жертвы

Когда потерпевшему стали приходить SMS-оповещения о списании денег, он обратился в полицию В Барнауле правоохранители задержали 40-летнего мужчину за мошенничество в особо крупном размере, сообщает алтайское МВД.

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