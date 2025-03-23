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Германия – Италия: бетторы БЕТСИТИ выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций

23 марта сборные Германии и Италии встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. Игра пройдет в Дортмунде и начнется в 22:45 мск.

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