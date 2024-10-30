Румынская компания расширяет свой бизнес в Кишиневе и наймет 100 инженеров

Румынская компания EBS Electric Group, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, расширяет свой бизнес и приходит в Республику Молдова с общим запланированным объемом инвестиций в 5 миллионов евро в течение следующих четырех лет, первый взнос в размере 0,5 млн евро будет выделен в 2025 году, передает IPN.