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От палящего солнца до дождливых дней: прогноз погоды в июне для России

От палящего солнца до дождливых дней: прогноз погоды в июне для России

От палящего солнца до дождливых дней: прогноз погоды в июне для России Юлия ЧелкановаПогода в июне обещает быть весьма разнообразной, и, согласно предварительным метеорологическим расчетам, территория Российской Федерации может столкнуться с нетипично знойным стартом летнего сезона.

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