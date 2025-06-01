От палящего солнца до дождливых дней: прогноз погоды в июне для России Юлия ЧелкановаПогода в июне обещает быть весьма разнообразной, и, согласно предварительным метеорологическим расчетам, территория Российской Федерации может столкнуться с нетипично знойным стартом летнего сезона.
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