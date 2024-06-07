Владимир Корнилов: Почему Риши Сунак сбежал с церемонии в Нормандии? Может, просроченный Зеленский его испугал?

Одна из главных тем, обсуждаемых сегодня с утра на британских телеканалах: почему Риши Сунак почти сразу сбежал с церемонии чествования ветеранов высадки в Нормандии и — о, ужас! — пренебрег встречей с самим Зеленским! Так может, потому и сбежал, чтобы не встречаться с просроченным? Проклятия испугался? Кстати, Сунак сегодня с утра вынужден был публично извиняться за его бегство с берегов Нормандии.