Британский аналитик Александр Меркурис в эфире видеоблога The Duran заявил, что европейские сторонники жесткой линии намеренно подталкивают ситуацию к неконтролируемой эскалации через поставки опасного оружия Украине.
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