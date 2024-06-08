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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берлускони пытался купить 25% акций «Милана» и снова стать президентом клуба в 2022 году

Журналист Карло Пеллегатти рассказал, что в 2022 году бывший премьер-министр Италии посетил мероприятие, посвященное завоеванию командой скудетто, и был встречен скандированием «Есть только один президент».

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