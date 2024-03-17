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Глава Крыма заявил о готовности региона к любым провокациям противника

Глава Крыма заявил о готовности региона к любым провокациям противника

На главных объектах инфраструктуры Республики Крым приняты все необходимые меры безопасности, поскольку противник способен пойти на любые провокации, однако разговоры о блокаде Крыма — «это пустые фантазии наших врагов».

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