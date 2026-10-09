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Спорт Уик-Энд

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Мирра Андреева обеспечила себе путевку на Итоговый турнир WTA и 4-е место в мировом рейтинге. Но уже завтра может добиться большего!

Мирра Андреева обеспечила себе путевку на Итоговый турнир WTA и 4-е место в мировом рейтинге. Но уже завтра может добиться большего!

В прошлом году Мирра Андреева была на волосок от попадания на Итоговый турнир. Ей в нескольких турнирах, заключающих сезон, достаточно было выиграть один матч, чтобы попасть в число восьми участниц элитного соревнования.

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