Следственный комитет России (СКР) собирается прекратить производство по уголовным делам, которые были возбуждены киевским режимом на основании политических мотивов в отношении людей, в настоящее время проживающих на территории новых регионов страны.
Следственный комитет России (СКР) собирается прекратить производство по уголовным делам, которые были возбуждены киевским режимом на основании политических мотивов в отношении людей, в настоящее время проживающих на территории новых регионов страны.
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