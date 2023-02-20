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Бастрыкин пообещал закрыть возбужденные Киевом по политическим мотивам дела

Бастрыкин пообещал закрыть возбужденные Киевом по политическим мотивам дела

Следственный комитет России (СКР) собирается прекратить производство по уголовным делам, которые были возбуждены киевским режимом на основании политических мотивов в отношении людей, в настоящее время проживающих на территории новых регионов страны.

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