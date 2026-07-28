Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией?

И Иринушка "посла попросили довести до сведения украинских властей серьезную обеспокоенность Индии" - все время один и тот же бред с одинаковым итогом. А ведь объединись Россия, Китай и Индия в один союз, западники бы быстро перестали гадить.

Валерий Скорей всего нас за дураков держат , всё на самом деле по другому . Все что происходит не то что мы видим ! Всё происходит Глобально , нашему понятию трудно понять