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Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией?

Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией?

Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю: образуется ли антиукраинская коалиция во главе с Россией? Вслед за иранским судном Киев ударил по индийскому кораблю Иллюстрация "Блокнот" Будет ли создана антиукраинская коалиция в формате Россия-Иран-Индия? Посол Украины был вызван «в связи с нападением Киева на торговое судно MV OMORFI, повлекшим за собой трагическую гибель гражданина Индии», - пишут индийские СМИ.

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Комментарии
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И
Иринушка
&quot;посла попросили довести до сведения украинских властей серьезную обеспокоенность Индии&quot; - все время один и тот же бред с одинаковым итогом. А ведь объединись Россия, Китай и Индия в один союз, западники бы быстро перестали гадить.
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1 м.
Валерий
Скорей всего нас за дураков держат , всё на самом деле по другому . Все что происходит не то что мы видим ! Всё происходит Глобально , нашему понятию трудно понять
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
наши власти, тоже, так обеспокоены-кушать не могут ?
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1 м.