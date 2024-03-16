Зима не хочет прощаться с нами! В последний день Масленицы синоптики обещают снег с дождем(🌨🌨🌨 Вот же погода, блин горелый!😳.
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Зима не хочет прощаться с нами! В последний день Масленицы синоптики обещают снег с дождем(🌨🌨🌨 Вот же погода, блин горелый!😳.