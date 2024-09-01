МЧС: пропавший на Камчатке Ми-8Т ищут более 60 человек и 15 единиц техники

В наземном поиске пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т задействовано более 60 человек и 15 единиц техники, поиски осложняются погодными условиями, сообщил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Иван Лемихов.