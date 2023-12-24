АТОР: Обращений от туристов в связи с непогодой в Сочи пока не поступало

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин выступил с заявлением о том, что обращений от туристов по поводу погодных условий на территории Сочи к настоящему моменту не поступало.
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