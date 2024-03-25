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RT Russia

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Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

Очевидно, что для проведения теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», чтобы исполнителей можно было выдать за «Исламское государство»*, отметила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

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