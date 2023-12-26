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Патроны и гильзы запрещено вывозить из России до конца 2025 года

Патроны и гильзы запрещено вывозить из России до конца 2025 года

Правительство РФ продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года. Речь идёт о запрете на вывоз из России патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

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