Патроны и гильзы запрещено вывозить из России до конца 2025 года

Правительство РФ продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года. Речь идёт о запрете на вывоз из России патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.