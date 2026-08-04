❗️В Симферополе мужчина приставал к двум восьмилетним девочкам на детской площадке В соцсетях появилась публикация о том, что неизвестный приставал к детям и приглашал их к себе домой.
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❗️В Симферополе мужчина приставал к двум восьмилетним девочкам на детской площадке В соцсетях появилась публикация о том, что неизвестный приставал к детям и приглашал их к себе домой.