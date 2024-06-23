Город Орания — пример самоорганизации белых в условиях черного расизма

С 1994 года на территории ЮАР существует небольшой городок под названием Орания. Населяют его исключительно белые люди, а вход в него чернокожим разрешается только днем и только после получения специального пропуска.
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