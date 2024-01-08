Положительная динамика. Как россиян может удивить рубль в 2024 году

На следующей неделе курс доллара выше 93 рублей не просматривается. Однако, по мнению некоторых экспертов, в первом квартале наступившего года российская валюта продолжит восстановление своих позиций до 85 рублей за доллар.
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