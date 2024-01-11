Надежда Бабкина поддержала решение Президента участвовать в предстоящих выборах

Москве до конца января продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина В Москве продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии