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Надежда Бабкина поддержала решение Президента участвовать в предстоящих выборах

Надежда Бабкина поддержала решение Президента участвовать в предстоящих выборах

Москве до конца января продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина В Москве продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах президента.

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