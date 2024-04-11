Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов

По указанию президента Российской Федерации, Владимира Путина, Правительству было поручено до 15 июня разработать предложения по повышению конкурентоспособности судов, произведенных на отечественных верфях.
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