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ГТРК Татарстан

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Путин поручил представить предложения по конкурентоспособности судов

По указанию президента Российской Федерации, Владимира Путина, Правительству было поручено до 15 июня разработать предложения по повышению конкурентоспособности судов, произведенных на отечественных верфях.

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