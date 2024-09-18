У шаманов и коренных народов Сибири появился свой аромат 

Natura Siberica выпустила эксклюзивную линейку премиум парфюма для сети «Лэтуаль». Российская компания Natura Siberica представила новую коллекцию духов Shaman Secrets, основанную на традициях и ритуалах коренных народов Сибири.
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