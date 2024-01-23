Юмориста Гальцева расстроила встреча в родном городе

Юрий Гальцев тихо ушел в другой мир искусстваЗнаменитый юморист родился в Курганской области, но настоящей славы и успеха добился, конечно, в столице, где покорил своим юмором сердца миллионов! Однако свою родину артист никогда не забывал: именно там Юрий Гальцев представил себя в новом амплуа.