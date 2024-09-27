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В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте

В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Пожар произошел ночью на промышленном объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

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