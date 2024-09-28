Россия обратится в Международный суд ООН из-за подрыва «Северных потоков»

Москва официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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