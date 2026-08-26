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Царьград

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Трамп раскрыл цели визита главы ЦРУ в Россию. Конспирологи снова проиграли

Трамп раскрыл цели визита главы ЦРУ в Россию. Конспирологи снова проиграли

Президент США Дональд Трамп раскрыл истинные цели визита главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию. Конспирологи, которые выдвигали самые разные версии причин поездки главного американского разведчика в Москву, снова проиграли.

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