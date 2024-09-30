Путин напомнил про обоснованность спецоперации

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, поблагодарил граждан нашего государства за сплоченность и патриотический настрой, которые россияне демонстрируют в условиях специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии