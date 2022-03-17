Мария Захарова: будущее Крыма навсегда с Россией

Крым и Россия вместе навсегда. Никакие санкции и угрозы со стороны западных стран этого не изменят. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с таким заявлением в четверг на брифинге накануне восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Российской Федерацией.