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  • Сергей Андреев
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Мария Захарова: будущее Крыма навсегда с Россией

Мария Захарова: будущее Крыма навсегда с Россией

Крым и Россия вместе навсегда. Никакие санкции и угрозы со стороны западных стран этого не изменят. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с таким заявлением в четверг на брифинге накануне восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

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