Политнавигатор Русских не жалко, они заслужили того, что в России запрещено ЛГБТ-движение.
Зенитчик ВСУ «Лагидный»: У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют
Комментарии
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n
nyha
одним словом свиноеды свиноёбы ...в заключение ПИДАРАСЫ БАНДЕРЛОГИ...СМЕРТЬ ПИДАРАСАМ..
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23 час.
Лидия Курзаева
"В тот момент, когда мы хотим развиваться, они пусть деградируют»," Развивайтесь и извращайтесь. Всех вас ждёт участь Содома и Гоморры.
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22 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Похоже, этого укрошумера- боевого пидора вся "зенитная" батарея отимела в голову всеми возможными способами, мозги не выдержав, выпали через @опу в сральник. Наверное, поэтому, все ихнее пЫвЫо "сбивает" нашу "герань" исключительно торговыми центрами и жилыми домами.
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8 час.
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