Театр абсурда
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Театр абсурда

8 674 подписчика

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  • Игорь Прийма
    Молодцы русские воины, так держать !!!👍👍👍😀Ночной концерт бе...
  • Татьяна Дугиль
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    Похоже, этого укрошумера- боевого пидора вся  "зенитная" батарея отимела в голову всеми возможными способами, мозги н...Зенитчик ВСУ «Лаг...

Зенитчик ВСУ «Лагидный»: У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют

Зенитчик ВСУ «Лагидный»: У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют

Политнавигатор Русских не жалко, они заслужили того, что в России запрещено ЛГБТ-движение.

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Комментарии
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n
nyha
одним словом свиноеды свиноёбы ...в заключение   ПИДАРАСЫ БАНДЕРЛОГИ...СМЕРТЬ ПИДАРАСАМ..
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23 час.
Лидия Курзаева
&quot;В тот момент, когда мы хотим развиваться, они пусть деградируют»,&quot;  Развивайтесь и извращайтесь. Всех вас ждёт   участь    Содома и Гоморры.
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22 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Похоже, этого укрошумера- боевого пидора вся  &quot;зенитная&quot; батарея отимела в голову всеми возможными способами, мозги не выдержав, выпали через @опу в сральник. Наверное, поэтому, все ихнее пЫвЫо &quot;сбивает&quot; нашу &quot;герань&quot; исключительно торговыми центрами и жилыми домами.
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8 час.

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