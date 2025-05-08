ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Устав «ужиматься» из-за трат мужа, приняла решение уйти

Устав «ужиматься» из-за трат мужа, приняла решение уйти

  — Миленькое дельце, деньги у него подходят к концу. Почему я каждый раз должна где-то находить деньги, отправлять ему, да и в целом решать все его денежные проблемы? Я развелась с мужем, потому что не могла доверять ему свои деньги — написала Нина, тогда на одном женском форуме, пытаясь выплеснуть наболевшее.

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