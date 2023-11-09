Глава BIS: «Цифровые валюты станут ядром финансовой системы будущего»

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) становятся все более важными в современной финансовой системе, и это вызывает интерес и обсуждения со стороны мировых финансовых организаций, - заявил Глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс.
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