Путин поблагодарил Шмелеву и ее команду за развитие "Сириуса"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителя фонда "Талант и успех", председателя Совета федеральной территории Сириус Елену Шмелеву и ее команду за развитие образовательного центра "Сириус", которому в 2025 году исполнилось пять лет.