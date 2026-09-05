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ТАСС

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Путин поблагодарил Шмелеву и ее команду за развитие "Сириуса"

Путин поблагодарил Шмелеву и ее команду за развитие "Сириуса"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителя фонда "Талант и успех", председателя Совета федеральной территории Сириус Елену Шмелеву и ее команду за развитие образовательного центра "Сириус", которому в 2025 году исполнилось пять лет.

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