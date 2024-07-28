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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Дадонов: «Сезон «Далласа» оцениваю позитивно. Но команда была готова для больших задач и побед, поэтому есть осадок. Надеюсь, новый сезон пройдет лучше»

В сезоне-2023/24 «Даллас» дошел до стадии финала Западной конференции, где в шести матчах серии уступил «Эдмонтону».

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