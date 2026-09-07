Букет от Вани Дмитриенко и танцы в клубе: Юлия Пересильд отметила день рождения за диджейским пультом на вечеринке фонда "Галчонок"

42-летняя актриса Юлия Пересильд отпраздновала свой день рождения за диджейским пультом на вечеринке фонда "Галчонок", учредителем которого она является.
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