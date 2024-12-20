"Ъ": крупнейший производитель упаковки для соков заявил о резком повышении цен

АО "Упаковочные системы" (бывшаяTetra Pak в России) в начале декабря разослало производителям продуктов питания уведомления о повышении с 1 января 2025 года цен на свои упаковки и услуги на 9 - 22%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.