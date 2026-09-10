Роскачество признало пять брендов лапши в России соответствующими стандартам

Роскачество подтвердило соответствие пяти брендов лапши опережающим стандартам. В продукции от «Вау Чоу» до «Петра» не найдено опасных веществ, но у семи других марок выявлены нарушения в содержании макронутриентов и влажности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Приднестровье про...
- У депутата Затули...
- "Совести нет, ест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым